За ночь средства ПВО сбили 39 беспилотников над регионами РФ, - Минобороны
- Азия и мир, политика
- 13:24, 27 июня 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи 27 июня дежурные средства ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими областями России, пишет Министерство обороны РФ.
Так, уничтожены:
- 19 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 4 БПЛА – над Крымом,
- по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.
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