За ночь средства ПВО сбили 39 беспилотников над регионами РФ, - Минобороны

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи 27 июня дежурные средства ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими областями России, пишет Министерство обороны РФ.

Так, уничтожены:

- 19 БПЛА – над территорией Ростовской области,

- 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

- 4 БПЛА – над Крымом,

- по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.