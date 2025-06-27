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За ночь средства ПВО сбили 39 беспилотников над регионами РФ, - Минобороны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи 27 июня дежурные средства ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими областями России, пишет Министерство обороны РФ.

Так, уничтожены:

- 19 БПЛА – над территорией Ростовской области,

- 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

- 4 БПЛА – над Крымом,

- по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.

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