Российские военные запустили по Украине 363 дрона и восемь ракет

CentralAsia (CA) - В ночь на 27 июня (с 20.30 26 июня) Россия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения, сообщают ВСУ.

В том числе:

- 363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ (более 200 из них – «шахеды»);

- 2 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал» из Рязанской области;

- 6 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря.

Основное направление удара – город Староконстантинов, Хмельницкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения РФ – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локационно потеряно:

- 211 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты, 148 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

- 6 крылатых ракет «Калибр» – сбиты.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного приступа противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.