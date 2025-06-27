Наманганские сады и натуральные продукты Siberian Wellness

CentralAsia (UZ) - В Ферганской долине в Наманганской области раскинулись ароматные фруктовые сады и поля с лечебными растениями. Здесь все начинается с маленького семени и превращается в полезный натуральный продукт.

В Наманганской области в рамках развития проекта NamAgro Tech международной компании Siberian Wellness было выделено 1 105 гектаров земли под сады и производственные объекты. За короткое время компания смогла построить целый производственный комплекс: были проведены все необходимые коммуникации, очищены земли от камней, пробурены собственные скважины, установлены системы очистки воды. Для реализации проекта были привлечены иностранные специалисты, а также местные эксперты.

Одной из ключевых зон является местность Чорток площадью 690 га, где сегодня выращивают саженцы яблонь, груш и растения с лечебными и полезными свойствами. Под открытым небом цветёт ромашка, богатая эфирными маслами. Её экстракт успокаивает, снимает воспаления и бережно поддерживает организм. Рядом расторопша, растение с высоким содержанием силимаринов, которые помогают восстанавливать клетки печени. А ещё топинамбур, настоящий кладезь инулина и микроэлементов, полезных для обмена веществ.

Особое внимание заслуживает производственный цех яблочного концентрата. Здесь осуществляется полный цикл переработки яблок: мойка, удаление листьев, дробление, прессование. После этого яблочный концентрат обеззараживают, охлаждают и фасуют в специальные пакеты, удобные для хранения и транспортировки. Готовый продукт может храниться до двух лет. Его экспортируют в Россию, Казахстан, а также поставляется на внутренний рынок, где его закупают ведущие производители соков в Узбекистане и дальше выпускают по своему рецепту.

В отдельном цехе производятся биологически активные добавки. Здесь из растений извлекают полезные вещества, очищают их и концентрируют. Затем готовую смесь фасуют в капсулы или таблетки, упаковывая в банки, которые сохраняют свежесть и качество продукции. Каждый этап производства контролируется, чтобы гарантировать безопасность и эффективность БАДов.

И, конечно, на десерт ароматный фруктовый сад площадью 415 га, где в воздухе витает насыщенный запах спелых фруктов. Прогулка по аккуратным рядам деревьев — настоящее удовольствие для глаз. Здесь растут абрикосы, персики, яблоки, груши, черешня, миндаль, сливы и виноград. Только персиков здесь выращивается более 30 сортов, которые имеют свои названия. Саженцы были привезены из Франции и США, и каждое дерево было выращено с большой заботой. Всё организовано так, чтобы было удобно и экономно, применяется капельное орошение, которое позволяет экономно расходовать воду, а также система удобрения, разработанная французскими консультантами. В сезон, с мая по октябрь, в садах работает более 500 человек и в скором времени компания планирует увеличить количество рабочих мест.

Собранные фрукты хранятся в специальном низкотемпературном складе, где поддерживаются прохлада и нужная влажность, чтобы сохранить свежесть, вкус и пользу до самого потребителя.

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Несмотря на то, что проект NamAgro Tech начал работу недавно, он уже получил высокую оценку от международных экспертов в разных сферах. Уже в первый год работы компания получила важные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Среди них сертификат ISO 14001, который гарантирует экологическую чистоту продукции. Ежегодно NamAgro Tech обновляет сертификацию по стандартам Halal для разных стран, что позволяет безопасно поставлять товары по всему миру. Важным документом также является сертификат FSSC 22000, подтверждающий безопасность пищевых продуктов.

Все фрукты выращиваются по самым высоким агрономическим стандартам и сертифицированы по GLOBAL G.A.P. Этот сертификат подтверждает соблюдение экологических норм, безопасность продукции и комфортные условия труда для работников.

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За каждым плодом и каждой каплей продукции стоят специалисты, агрономы, рабочие, которые вкладывают душу в своё дело. Siberian Wellness показывает, как современное производство и природа могут идти рука об руку, создавая качественные и надёжные продукты.

Siberian Wellness активно развивается в Кыргызстане — компания работает здесь уже почти 17 лет, выстраивая устойчивую систему заботы о здоровье и предлагая качественные продукты на основе натуральных ингредиентов. Ознакомиться с ассортиментом можно в официальном интернет-магазине kg.siberianwellness.com или в Instagram.

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