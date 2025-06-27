Следком России наложил арест на 200 млн рублей активов замначальника управления Минобороны

CentralAsia (CA) - Военные следователи СК России расследуют уголовное дело против Олега Васенина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества специальных проектов заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на приемку вторичного сырья в рамках гособоронзаказа. Контроль за выполнением контракта осуществлял Васенин.

В 2022-2023 годах обвиняемый, предоставляя заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья, похитил более 240 млн рублей бюджетных средств. Ущерб Минобороны составил особо крупную сумму.

Суд по ходатайству военного следователя заключил Васенина под стражу. Ранее на его имущество был наложен арест на сумму свыше 31 млн рублей.

В ходе следственных действий выявлены дополнительные финансовые активы подозреваемого. Арест на ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства Васенина расширен еще на 200 млн рублей для обеспечения возможных штрафных санкций и возмещения ущерба.