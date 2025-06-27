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Росавиация сняла запрет на полеты над Ираном, Ираком и Иорданией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов.

Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет доведена до авиакомпаний.

Запрет на полеты над Ираном, Ираком и Иорданией Россия ввела 23 июня.

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