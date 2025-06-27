Китай и США подтвердили детали своего торгового соглашения

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CentralAsia (CA) - Согласно заявлению, опубликованному Министерством коммерции Китая, США и Китай подтвердили детали торгового соглашения, которое предусматривает разрешение экспорта редкоземельных металлов и ослабление технологических ограничений.

Как сказали в Минкоммерце КНР, под руководством глав государств Китая и США экономические и торговые команды обеих стран провели 9-10 июня в Лондоне экономические и торговые переговоры, в ходе которых достигли принципиального соглашения о реализации важных договоренностей, достигнутых главами государств 5 июня, и укреплении результатов Женевских экономических и торговых переговоров.

«После лондонских переговоров команды Китая и США поддерживали тесный контакт. Недавно, после получения одобрения, стороны дополнительно согласовали детали рамочного соглашения. Китай будет в соответствии с законом рассматривать заявки на экспорт контролируемых товаров, отвечающих установленным требованиям. Соответственно, США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая. Мы надеемся, что США будут действовать в русле консенсуса, достигнутого главами двух стран 5 июня, и в соответствии с его требованиями, будут и далее эффективно использовать механизм китайско-американских экономических и торговых консультаций, постоянно углублять консенсус, уменьшать недопонимание, укреплять сотрудничество и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских экономических и торговых отношений», - говорится в заявлении министерства.

Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп заявил 26 июня на мероприятии в Белом доме, что «мы только вчера подписали соглашение с Китаем». Позднее официальный представитель Белого дома уточнил, что администрация и Китай договорились о «дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения».