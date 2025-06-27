В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта. Он в это время был в Лондоне

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать голливудскому актеру Брэду Питту, пишет Би-би-си.

По данным полиции, грабителей было трое. Поздно вечером в среду они перелезли через забор и проникли в дом через окно. Сам Питт на этой неделе находился в Великобритании. Сообщается, что подозреваемые скрылись с крадеными вещами, их поиски ведутся.

Что именно похищено и на какую сумму, пока неизвестно.

В начале этой недели Брэд Питт находился в Лондоне на премьере своего нового фильма «Формула-1».

Большой дом с тремя спальнями расположен в районе Лос-Фелис, недалеко от парка Гриффит, где на холме находится знаменитая надпись Hollywood.

Сообщается, что дом окружен большим забором и зеленью, за которой территория не видна с улицы.