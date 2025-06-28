[Khaan Quest 2025] 125-й финансовый батальон возглавляет объединенный оперативный центр

CentralAsia (MNG) -

В качестве командного элемента армейских сил в ходе операции Khaan Quest 25 125-й финансовый батальон 8-й бригады военной полиции 8-го командования тылового обеспечения театра военных действий возьмет на себя руководство не только операциями по заключению контрактов и финансированию с 14 по 29 июня 2025 года.

Работая бок о бок со своими коллегами из Вооруженных сил Монголии, 125-й финансовый батальон руководит операциями с учебных полигонов ООН, медицинской поддержкой, материально-техническим обеспечением, заключением контрактов и всем остальным, чтобы учения проходили гладко.

Перед началом учений они развернули команду раннего ввода для управления платежными системами, надзора за местными контрактами и создания ограниченного депозитарного счета в Khaan Bank of Mongolia. 125-й обеспечивал успех миссии за кулисами, одновременно укрепляя критически важные логистические партнерства в Монголии.

Это не просто обучение, это командно-штабные операции», — сказал майор Дэн Бикман, исполнительный директор 125-го финансового батальона. «Мы содействуем выполнению миссий, логистической поддержке и ответственности персонала вместе с нашими коллегами из монгольских вооруженных сил».

Группа раннего вступления батальона стала первым финансовым элементом в Монголии, который связался с монгольскими вооруженными силами, создал начальный командный пункт и принял передовой персонал. Их присутствие заложило основу для последующих операций, включая контракты на переводчиков и транспортировку, заключенные до начала основных учений.

Вместо того чтобы полагаться исключительно на оборудование и поддержку, поставляемые из США, 125-й полк помогает отрабатывать логистику, заключая контракты с местными службами. Эта модель готовит силы к реальным сценариям, в которых поставки должны осуществляться к западу от международной линии перемены дат в точке необходимости.

«Когда у вас нет времени или свободы передвижения для пополнения запасов, возможность закупать товары и услуги на месте позволяет командирам передовых частей поддерживать темп операций и расширять зону их действия», — сказал подполковник Джереми Экел, командир 125-го финансового батальона.

Khaan Quest — это ежегодные многонациональные и многокомпонентные учения, проводимые Вооруженными силами Монголии, призванные содействовать региональному миру и безопасности. Об этом сообщил штаб-сержант Тристан Мур, 8-го командования тылового обеспечения театра военных действий.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения