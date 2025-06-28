Достигнуто соглашение об экспорте 2000 тонн конины и баранины халяльной переработки в Узбекистане

CentralAsia (MNG) -

Республика Узбекистан согласилась закупить первую партию в 2000 тонн конины и баранины халяльной обработки из Монголии.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Энхбаяр Жадамба приветствовал Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Монголии Фархода Арзиева, а также заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзата Касымова и других представителей. На встрече г-н Энхбаяр Жадамба отметил, что Монголия открыта для сотрудничества в сфере производства мяса халяльной обработки.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, животноводства, ветеринарии и карантина растений в рамках Всестороннего партнерства между Монголией и Республикой Узбекистан, установленного в ходе недавних взаимных государственных визитов президентов.

Министр Энхбаяр Жадамба подчеркнул широкий потенциал краткосрочного сотрудничества между Монголией и Республикой Узбекистан, выделив торгово-экономические отношения как основу активных двусторонних связей. Министр выразил, что монгольская сельскохозяйственная и легкая промышленность будут всецело поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, которое защищает интересы обеих сторон, для увеличения товарооборота до 100 миллионов долларов США.

Стороны договорились о проведении единой карантинной и тарифной политики и принятии всех необходимых мер для обеспечения бесперебойной двусторонней торговли, а также о скорейшей доработке необходимых соглашений и перечней товаров.

Кроме того, Республика Узбекистан подтвердила планы закупить 100 000 живых овец и коз из Монголии, а Монголия выразила намерение рассмотреть возможность предоставления льгот по экспортной пошлине. Республика Узбекистан решила вопросы транспортировки, и по состоянию на 2024 год Монголия экспортировала в страну 7 000 живых овец.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества Республика Узбекистан выразила заинтересованность в импорте кожи, шерсти и кашемира из Монголии, а также договорилась об обмене опытом в сфере плодоовощной и легкой промышленности, сообщили в Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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