ЕАЭС подписал в Минске торговые соглашения с Монголией

CentralAsia (MNG) - На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске 27 июня состоялось подписание Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

Подписи под документом поставили: Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также Первый заместитель Премьер-министра Монголии – министр экономики и развития Монголии Учрал Ням-Осор.

Подписание соглашения знаменует собой новый этап развития торговых отношений между странами ЕАЭС и Монголией. Оно охватывает 367 товарных субпозиций для каждой стороны, на которые будут обнулены или снижены таможенные пошлины с момента вступления документа в силу.

Соглашение заключается на три года с возможностью продления его действия еще на один трехлетний период.

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