Путин рассказал, как относится к Трампу

// Сергей Карпухин, ТАСС

CentralAsia (CA) - По завершении саммита ЕАЭС в Минске 27 июня президент России Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов.

Ему задали вопрос: «Владимир Владимирович, нет ли у Вас ощущения, что Вам пора уже лично встретиться с Дональдом Трампом? Со стороны такое ощущение, что вы как-то отдаляетесь, что ли, друг от друга. Телефон есть телефон, а в глаза, как говорится, это глаза в глаза. Как Вы считаете?»

Как сказал В.Путин, он относится к действующему президенту Соединённых Штатов «с большим уважением». «Он прошёл очень тяжёлый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом, мы все это хорошо знаем, вплоть до того, что пережил покушение, причём не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно.

То, что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса, мы, конечно, всё это очень ценим. Уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас: я считаю, что Президент Трамп стремится искренне к урегулированию вопроса на украинском треке.

Недавно он, по-моему, заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело, когда смотришь со стороны, а другое дело – погрузиться в проблему. Так же, как я думаю, происходит на Ближнем Востоке. Хотя он, может быть, там большим опытом располагал, был больше вовлечён в события на Ближнем Востоке, но и там всё сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней.

Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встречи. Я так же, как он, считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества. В целом, благодаря Президенту Трампу, отношения между Россией и Соединёнными Штатами начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше.

У нас рабочий контакт налажен между основными ведомствами и между Госдепом, Министерством иностранных дел, между специальными службами, что тоже очень важно. Потому что, скажем, такой аспект, как борьба с терроризмом, важен для нас в любой ситуации, и по линии некоторых других служб.

У нас очень хорошие перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Всё это нужно последовательно подготовить. А так, в целом эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем её готовить», - выступил В.Путин.