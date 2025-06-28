Путин сообщил о готовности провести третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле

// Сергей Карпухин, ТАСС

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил о готовности провести третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов 27 июня по завершении саммита ЕАЭС в Минске.

Путин подтвердил, что стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию. По его словам, документы оказались «абсолютно противоположными», что было ожидаемо. Президент отказался детализировать содержание меморандумов, назвав это «нецелесообразным» и «вредным» для переговорного процесса.

По его словам, Россия передала Украине свыше 6 тысяч тел погибших военнослужащих и готова передать еще почти 3 тысячи. Путин отметил, что «дело за украинской стороной» по приему тел погибших солдат. Также состоялся очередной обмен пленными.

Он отметил, что третий раунд переговоров планируется провести после завершения гуманитарных акций. Руководители переговорных групп обеих сторон поддерживают постоянный контакт и согласовывают время встречи. Путин выразил благодарность президенту Турции Эрдогану за поддержку переговорного процесса.

Предметом обсуждения должны стать меморандумы обеих сторон, сказал В.Путин.