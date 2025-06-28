Более трети населения Тувалу подали заявки на переезд из-за повышения уровня океана

CentralAsia (CA) - Более трети населения Тувалу подало заявки на переезд в Австралию в рамках исторической визовой программы, призванной помочь людям спастись от повышения уровня моря, передает CNN.

Согласно последним правительственным статистическим данным, на этом островном государстве, расположенном примерно на полпути между Гавайями и Австралией, проживает около 10 000 человек, которые живут на нескольких крошечных островках и атоллах в южной части Тихого океана.

Ни одна часть его территории не находится выше шести метров над уровнем моря, поэтому это одно из самых уязвимых мест в мире перед лицом повышения уровня моря, вызванного изменением климата.

16 июня Австралия открыла примерно месячный период подачи заявок на получение уникальной визы, необходимой в связи с изменением климата. В рамках новой программы Австралия примет 280 победителей визового розыгрыша, который будет проводиться с июля по январь 2026 года. Жители Тувалу получат постоянное место жительства по прибытии в Австралию, а также право на работу и доступ к государственной системе здравоохранения и образования.

Согласно официальным данным, с которыми ознакомился CNN, более 4000 человек подали заявки в рамках этой программы.

«Открытие программы Falepili Mobility Pathway воплощает в жизнь нашу общую концепцию мобильности с достоинством, предоставляя жителям Тувалу возможность жить, учиться и работать в Австралии в условиях ухудшения климатической ситуации», — заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

CNN обратился за комментариями к правительству Тувалу.

По словам премьер-министра Тувалу Фелети Тео, к 2050 году более половины территории Тувалу будет регулярно затопляться приливными волнами. К 2100 году 90% территории его страны будет регулярно находиться под водой, говорит он.

Фонгафале, столица страны, является самым большим и самым густонаселенным островком на главном атолле Тувалу, Фунафути. Он имеет полосу земли, похожую на взлетно-посадочную полосу, шириной всего 65 футов (20 метров) в некоторых местах.

«Вы можете поставить себя на мое место, как премьер-министра Тувалу, размышляющего о развитии, об услугах для удовлетворения основных потребностей нашего народа, и в то же время сталкивающегося с очень тревожным и беспокоящим прогнозом», — сказал Тео на Конференции Организации Объединенных Наций по океанам, которая прошла в этом месяце в Ницце, Франция.

«Внутреннее переселение в Тувалу не является вариантом, мы находимся на абсолютно плоской местности», — сказал премьер-министр 12 июня. «Нет возможности переселиться вглубь острова или на более высокую местность, потому что более высокой местности просто нет».

Визовая программа является частью более широкого соглашения, подписанного между Австралией и Тувалу в 2023 году, которое обязывает Австралию защищать Тувалу как в военном отношении, так и от подъема уровня моря.

Тувалу, которая занимает 900 000 квадратных километров в южной части Тихого океана, считается Канберрой важным игроком в ее продолжающейся борьбе с Китаем за региональное влияние.

Австралия заявила, что гарантирует Тувалу признание, даже если в будущем там никто не сможет жить. «Государственность и суверенитет Тувалу будут сохранены, а права и обязанности, связанные с ними, будут соблюдаться, несмотря на последствия повышения уровня моря, связанного с изменением климата», — говорится в договоре.

В 2022 году на COP27 в Шарм-эль-Шейхе, Египет, Тувалу объявила о своем намерении стать первой страной в мире, полностью перешедшей в онлайн. С тех пор правительство разработало план по «цифровому воссозданию своей территории, архивированию богатой истории и культуры и переносу всех государственных функций в цифровое пространство». Австралия теперь признает «цифровой суверенитет» Тувалу, который, как надеется страна, позволит ей «сохранить свою идентичность и продолжать функционировать как государство, даже после исчезновения ее физической территории».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в прошлом году, что его страна разделяет видение «мирного, стабильного, процветающего и единого региона».

«Это показывает нашим тихоокеанским партнерам, что они могут полагаться на Австралию как на надежного и искреннего партнера».

Поддержка Австралии в отношении тихоокеанского островного государства в последние месяцы резко контрастирует с политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая ввела жесткие меры по борьбе с изменением климата и иммиграцией.

По данным Associated Press, Тувалу входит в группу из 36 стран, которые администрация Трампа планирует добавить в действующий список стран, на которые распространяется запрет на въезд.

Запрет полностью ограничивает въезд граждан из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Граждане семи стран также подвергаются частичным ограничениям: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

36 странам, включая соседей Тувалу по Тихому океану — Тонга и Вануату, было предложено улучшить проверку путешественников и принять меры для решения вопроса о статусе своих граждан, которые находятся в США нелегально или сталкиваются с аналогичными ограничениями, сообщает AP со ссылкой на дипломатическую депешу, отправленную Государственным департаментом.