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В Ливане один человек погиб и 11 пострадали при израильском авиаударе

CentralAsia (CA) -  27 июня в результате израильского авиаудара по квартире в ливанском городе Эн-Набатия погибла одна женщина, еще 11 человек получили ранения, сообщает местный Центр чрезвычайных операций в сфере общественного здравоохранения.

По данным Национального информационного агентства, это вторая по масштабу израильская атака на Эн-Набатию с момента заключения соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года.

Авиаудары начались около 11:00 по местному времени. Целями стали высоты Кфар-Тебнит, Верхняя Набатия и Кфар-Ремен в районе бывших израильских военных форпостов. Военная авиация нанесла более 20 ударов за 15 минут.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил израильские авиаудары.

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