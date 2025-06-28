В Ливане один человек погиб и 11 пострадали при израильском авиаударе
- Азия и мир, политика
- 11:44, 28 июня 2025
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CentralAsia (CA) - 27 июня в результате израильского авиаудара по квартире в ливанском городе Эн-Набатия погибла одна женщина, еще 11 человек получили ранения, сообщает местный Центр чрезвычайных операций в сфере общественного здравоохранения.
По данным Национального информационного агентства, это вторая по масштабу израильская атака на Эн-Набатию с момента заключения соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года.
Авиаудары начались около 11:00 по местному времени. Целями стали высоты Кфар-Тебнит, Верхняя Набатия и Кфар-Ремен в районе бывших израильских военных форпостов. Военная авиация нанесла более 20 ударов за 15 минут.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил израильские авиаудары.
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