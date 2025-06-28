Трамп заявил, что США прекратят все торговые переговоры с Канадой

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят все торговые переговоры с Канадой из-за намерения Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний.

На своей странице в соцсети Truth Social Трамп написал:

«Мы только что получили информацию о том, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в том числе из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямым и вопиющим нападением на нашу страну. Очевидно, что они копируют Европейский союз, который поступил точно так же и в настоящее время также ведет с нами переговоры. В связи с этим вопиющим налогом мы настоящим прекращаем ВСЕ переговоры о торговле с Канадой с немедленным вступлением в силу. В течение следующих семи дней мы сообщим Канаде о тарифе, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки», - написал он.