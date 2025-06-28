Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ из-за вопросов безопасности, - глава МИД

CentralAsia (CA) - Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) до получения гарантий безопасности ядерной деятельности страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет ИРНА.

Иранский дипломат обвинил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в предвзятости и сокрытии факта официального закрытия агентством всех прошлых вопросов десятилетней давности. По его словам, действия Гросси способствовали принятию «политически мотивированной резолюции» против Ирана в Совете управляющих МАГАТЭ.

Министр также заявил, что руководство МАГАТЭ не осудило атаки Израиля и США на иранские ядерные объекты, назвав их незаконными. Он критически отозвался о планах Гросси посещать поврежденные объекты под видом инспекций по гарантиям, назвав такие действия «бессмысленными» и потенциально имеющими «злой умысел».

Иранская сторона возлагает полную ответственность за сложившуюся ситуацию на МАГАТЭ и его генерального директора, заявил он.