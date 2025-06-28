экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны ФРГ потеряло почти миллиард евро помощи Украине, однако заявляет, что все в порядке, - Bild

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Германии заявляло о выделении 9,2 млрд евро помощи Украине на 2025 год, однако в официальном проекте бюджета от 24 июня указана сумма 8,3 млрд евро, пишет издание Bild.

Расхождение составляет около 900 млн евро.

18 июня Минобороны разделяло сумму на 7,3 млрд утвержденных средств и 1,9  млрд планируемых дополнительно. Теперь ведомство утверждает, что все включено в 8,3 млрд евро.

Представитель министерства объяснил разницу софинансированием и возвратами из Европейского фонда мира, которые пока не включены в бюджет. Ведомство заверяет, что итоговая сумма составит около 9 млрд евро.

Депутат Бундестага от партии «Зеленые» Себастиан Шефер заявил, что из проекта бюджета неясно происхождение заявленных сумм, и подчеркнул необходимость реальной поддержки Украины вместо обещаний.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com