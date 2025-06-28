Минобороны ФРГ потеряло почти миллиард евро помощи Украине, однако заявляет, что все в порядке, - Bild

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Германии заявляло о выделении 9,2 млрд евро помощи Украине на 2025 год, однако в официальном проекте бюджета от 24 июня указана сумма 8,3 млрд евро, пишет издание Bild.

Расхождение составляет около 900 млн евро.

18 июня Минобороны разделяло сумму на 7,3 млрд утвержденных средств и 1,9 млрд планируемых дополнительно. Теперь ведомство утверждает, что все включено в 8,3 млрд евро.

Представитель министерства объяснил разницу софинансированием и возвратами из Европейского фонда мира, которые пока не включены в бюджет. Ведомство заверяет, что итоговая сумма составит около 9 млрд евро.

Депутат Бундестага от партии «Зеленые» Себастиан Шефер заявил, что из проекта бюджета неясно происхождение заявленных сумм, и подчеркнул необходимость реальной поддержки Украины вместо обещаний.