В Узбекистане 29 июня ожидается жаркая погода без осадков

CentralAsia (UZ) - Узбекгидромет сообщает о погодных условиях с 20:00 28 июня до 20:00 29 июня.

По всей территории республики ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью без осадков. Ветер восточного направления составит 5-12 м/с.

В столице температура воздуха ночью достигнет 21-23°С, днем поднимется до 33-35°С при восточном ветре 5-10 м/с.

В северных регионах (Каракалпакстан, Хорезмская область) ночные температуры составят 18-23°С, дневные — 30-35°С.

Центральные области (Бухарская, Навоийская) ожидают более жаркую погоду: ночью 20-25°С, днем 33-38°С.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура составит 20-25°С ночью и 32-37°С днем.

Наиболее высокие температуры прогнозируются в южных регионах (Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области) — до 22-27°С ночью и 35-40°С днем.

В восточных областях (Андижанская, Наманганская, Ферганская) ожидается 20-25°С ночью и 32-37°С днем при слабом ветре 5-10 м/с.

В горных районах температура будет значительно ниже — 12-17°С ночью и 25-30°С днем. Возможно усиление ветра до 13-18 м/с.