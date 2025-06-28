В Тегеране хоронят 60 военных и ученых, погибших в ходе конфликта с Израилем

- Азия и мир, политика
- 16:58, 28 июня 2025
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CentralAsia (CA) - В Тегеране 28 июня проходят похороны около 60 человек, погибших в ходе 12-дневной войны с Израилем, в том числе военных командиров и ученых, пишет Би-би-си.
Среди них — начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, самый высокопоставленный военный, убитый во время конфликта. Его похоронят вместе с женой и дочерью, которые тоже погибли в результате израильского удара.
В Тегеране проститься с погибшими собрались толпы людей в траурной одежде с иранскими флагами и портретами погибших. На церемонию пришли тысячи человек.
В преддверии похорон власти Ирана развернули кампанию в СМИ, призывая иранцев принять участие в процессии, и предоставили бесплатный проезд на автобусах и метро. Госучреждения в день похорон закрыли.
Всего, по данным иранских властей, 627 человек были убиты в ходе конфликта, который завершился перемирием после того, как США атаковали ядерные объекты в стране.