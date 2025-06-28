В Пакистане при взрыве террориста-смертника погибли 16 человек
- Азия и мир, происшествия
- 19:00, 28 июня 2025
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- Обновлено: 19:02, 28 июня 2025
CentralAsia (CA) - В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальные источники и полицию.
Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в колонну военнослужащих. Взрыв привел к обрушению крыш двух жилых домов, среди пострадавших оказались шестеро детей.
Первоначально сообщалось о 13 погибших и 29 раненых.
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