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В Пакистане при взрыве террориста-смертника погибли 16 человек

CentralAsia (CA) -  В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальные источники и полицию.

Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в колонну военнослужащих. Взрыв привел к обрушению крыш двух жилых домов, среди пострадавших оказались шестеро детей.

Первоначально сообщалось о 13 погибших и 29 раненых. 

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