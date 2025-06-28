В Пакистане при взрыве террориста-смертника погибли 16 человек

CentralAsia (CA) - В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальные источники и полицию.

Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в колонну военнослужащих. Взрыв привел к обрушению крыш двух жилых домов, среди пострадавших оказались шестеро детей.

Первоначально сообщалось о 13 погибших и 29 раненых.