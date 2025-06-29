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Самый большой сюрприз в истории 3x3 FIBA. Видео

CentralAsia (MNG) -  

Монголия победила сборную США в одном из самых больших сюрпризов в истории Кубка мира по баскетболу 3x3!

Монголия обыграла сборную США на Кубке мира в четвертьфинале со счетом 18:15.

«Женская сборная Монголии шокировала нас после пятого дня чемпионата мира по баскетболу 3x3 2025 года. Женская сборная Монголии пока не отказывается от своей мечты...» — сказали комментаторы.

Ранее женская сборная Монголии сыграла вничью со сборной Украины со счетом 16:16, матч получился конкурентным. Дальний бросок нашей спортсменки Хулан оказался удачным, принеся победу команде.

Далее в отборочном раунде для восьми лучших команд женская сборная Монголии встретилась со сборной Китая. Сборная Монголии одержала победу над сборной Китая со счетом 21:19.

Монголки только что победили США в четвертьфинале на Кубке мира. Сегодня вечером женская сборная Монголии в полуфинале сыграет против Польши.

источник: MiddleAsianNews

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