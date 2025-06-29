Россия захватила второе литиевое месторождение Украины

CentralAsia (CA) - Российские войска установили контроль над поселком Шевченко в западной части Донецкой области, что привело к захвату важного Шевченковского месторождения лития. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, информацию подтвердили аналитики украинского проекта DeepState.

Как пишет DW, западные СМИ оценивают утрату месторождения как серьезный удар для Украины. Немецкая Berliner Zeitung назвала захваченное месторождение одним из важнейших в Европе, охарактеризовав его потерю как стратегическое поражение.

По данным The New York Times, Шевченковское месторождение стало первым, захваченным российскими войсками после подписания соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном. Издание отмечает высокое качество руды на этом участке по сравнению с другими украинскими месторождениями.

Французская Le Figaro подчеркивает особую ценность захваченного месторождения: из четырех литиевых месторождений Украины только Шевченковское содержит высокоминерализованный сподумен, который значительно упрощает процесс извлечения лития.

В Украине разведаны четыре крупных месторождения литиевых руд:

Шевченковское (Донецкая область) — под российским контролем с июня 2025 года

Крутая Балка (Запорожская область) — оккупировано с 2022 года

Полоховское (Кировоградская область) — остается под украинским контролем

Участок Добрая (Кировоградская область) — наиболее перспективное, под украинским контролем

Добыча лития не ведется ни на одном из месторождений.

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