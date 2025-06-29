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Спецпосланник США проведет переговоры с Ираном по ядерной программе
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф

CentralAsia (CA) -  Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с представителями Ирана по вопросам возможного соглашения по иранской ядерной программе, сообщил телеканал NBC.

По информации канала, США на переговорах «попытаются остановить обогащение Ираном урана в обмен на смягчение санкций».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CBS News заявил, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп накануне назвал «мистификацией» сообщения СМИ о том, что американская администрация изучает возможность выделения Ирану $30 млрд для мирной ядерной программы в обмен на прекращение обогащения урана. Ранее эту информацию распространили телеканалы CNN и NBC.

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