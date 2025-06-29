МАГАТЭ заявило, что Иран способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев после ударов США

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CentralAsia (CA) - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев после ударов США по ядерным объектам страны.

«Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран», - сообщил Гросси в интервью CBS News. Он отметил, что после американских ударов по иранским ядерным объектам там «кое-что еще сохраняется».

По данным телеканала, до атак Иран мог переместить часть или все запасы урана, обогащенного до 60%, общим весом около 408,6 кг. При дальнейшей переработке этого материала теоретически хватило бы для производства более девяти ядерных боеприпасов.

Гросси признал неопределенность относительно местонахождения материалов: «Мы не знаем, где могли находиться эти материалы». Он добавил, что часть материалов могла быть уничтожена при ударе, а часть — перемещена, и агентству необходимо установить точное положение дел.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее отказал Гросси в посещении пострадавших объектов, сославшись на принятый закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Операция последовала за военными действиями Израиля против Ирана, направленными на уничтожение иранской ядерной программы.