В Узбекистане жара до +41. Прогноз погоды на 30 июня

CentralAsia (UZ) - Гидрометслужба Узбекистана сообщает о погодных условиях на период с 20:00 29 июня по 20:00 30 июня.

По всей территории страны ожидается сухая погода без осадков. Преобладает небольшая облачность, в отдельных регионах - переменная.

В столице температура составит 20-22° ночью и 35-37° днем при восточном ветре 3-8 м/с.

В северо-западных регионах (Каракалпакстан, Хорезмская область) ночные температуры 17-22°, дневные 32-37°. Ветер восточный 7-12 м/с.

Центральные области (Бухарская, Навоийская) - ночью 20-25°, днем 34-39°.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ночью 18-23°, днем 32-37°.

Наиболее жаркая погода прогнозируется в южных регионах (Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области) - до 41° днем при ночных температурах 20-25°.

Восточные области (Андижанская, Наманганская, Ферганская) - ночью 20-25°, днем 32-37°.

В горных районах прохладнее: 12-17° ночью, 25-30° днем. Ветер может усиливаться до 13-18 м/с.

Повсеместно дует восточный ветер силой 7-12 м/с.