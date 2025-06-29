Экстремальная жара охватила юг Европы: введен красный уровень опасности и запрет на работу

Жара в Испании

CentralAsia (CA) - Экстремальная жара охватила юг Европы: введены ограничения на работу, пишет Euronews.

Италия и Испания столкнулись с рекордными температурами, что заставило власти принять чрезвычайные меры для защиты населения.

Министерство здравоохранения Италии объявило красный уровень опасности в 17 из 27 городов, включая Рим, Милан и Неаполь. Несколько регионов — Лацио, Тоскана, Калабрия, Апулия и Умбрия — рассматривают введение запрета на выполнение определенных видов работ в самые жаркие часы дня.

В столице туристы вынуждены искать укрытие от солнца возле знаковых достопримечательностей, таких как Колизей и фонтан Треви. Многие используют зонтики и пьют воду из общественных фонтанов для охлаждения. Аналогичная ситуация наблюдается в Милане и Неаполе, где уличные торговцы активно продают прохладительные напитки.

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупреждает, что июнь может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В Севилье и других южных городах температура достигла 42°C.

Органы здравоохранения призывают население избегать интенсивной физической активности в пиковые часы жары и соблюдать питьевой режим. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп — пожилых людей и детей.

Эксперты связывают участившиеся волны экстремальной жары в южной Европе с изменением климата. Аномально высокие температуры также зафиксированы в Греции и Португалии, где местные жители и туристы страдают от тяжелых погодных условий.