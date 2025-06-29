Пакистан: 14 боевиков ликвидированы после теракта против военной колонны

- Азия и мир, происшествия
- 16:58, 29 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Силы безопасности Пакистана ликвидировали 14 террористов в ходе спецоперации в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Операция последовала за атакой смертника на военную колонну, сообщила в субботу Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).
По данным ISPR, террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал колонну сил безопасности в племенном округе Северный Вазиристан. В результате теракта погибли 13 военнослужащих, трое мирных жителей получили ранения.
Сразу после инцидента в районе начались зачистные операции. В ходе ожесточенных боестолкновений были уничтожены 14 боевиков, говорится в официальном заявлении.
Представители ISPR уточнили, что операция по устранению оставшихся угроз в регионе продолжается.
Северный Вазиристан остается одним из наиболее нестабильных регионов Пакистана, где регулярно происходят столкновения между силами безопасности и различными вооруженными группировками.