В Китае объявлено «желтое» предупреждение из-за сильных ливней

// Синьхуа

CentralAsia (CA) - Национальная метеослужба Китая в воскресенье объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с сильными осадками в некоторых районах страны, пишет «Синьхуа».

По прогнозу Национального метеорологического центра /НМЦ/, с 08:00 воскресенья по 08:00 понедельника сильные дожди ожидаются в некоторых районах провинций Сычуань, Ганьсу, Шэньси, Хубэй, Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхой, Цзянсу, Шаньдун, Хэбэй, Ляонин, а также в городе Чунцин.

Суточное количество осадков в отдельных районах Сычуаньской впадины, как полагают специалисты, превысит 300 мм.

НМЦ рекомендовал местным органам власти быть готовыми к возможным наводнениям и принять необходимые дренажные меры в городских районах и на сельскохозяйственных угодьях.

В воскресенье Китайское метеорологическое управление повысило уровень реагирования на ЧС с 4-го до 3-го в связи с ливнями.

В ведомстве подчеркнули необходимость проявлять бдительность в отношении рисков вторичных стихийных бедствий, включая горные потоки, геологические катастрофы и паводки на средних и малых реках

Метеорологи советуют воздержаться от посещения горных районов, речных долин и других зон потенциального геологического бедствия на юго-западе страны.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.