В Белграде прошли массовые протесты с требованием отставки президента Вучича

CentralAsia (CA) - 28 июня в Белграде состоялись студенческие протесты, приуроченные к национальному празднику Видовдан, пишет «Новая Газета Европа». Участники одного из митингов требовали отставки президента Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Параллельно прошла контрдемонстрация с требованием прекратить блокады университетов.

Акции переросли в столкновения с полицией. По данным главы полиции, пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и два гражданских лица. Десятки протестующих были задержаны.

Оценки численности участников разнятся: МВД Сербии сообщает о 36 тысячах человек, общественные организации - о 140 тысячах.

После событий президент Вучич выступил с обращением к нации. Он поблагодарил полицию за работу, обвинил протестующих в нанесении ущерба экономике страны и заявил, что не будет помиловать задержанных. Вучич также подверг критике образовательный уровень участников протестов.