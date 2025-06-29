Россия провела массированную атаку на Украину, Минобороны РФ подтвердило удар

CentralAsia (CA) - В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 537 ракетами и беспилотниками различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских военных, в атаке использовались 477 дронов, включая более 250 «Шахедов», четыре аэробаллистические ракеты «Кинжал», семь баллистических ракет «Искандер-М», 41 ракета Х-101, пять «Калибров», запущенных из акватории Черного моря, и три баллистические ракеты С-300.

К 08:30 по киевскому времени украинская сторона сообщила об обезвреживании 475 средств воздушного нападения. Из них 249 были сбиты огневыми средствами, еще 226 «локационно потеряны» — исчезли с экранов радаров без последствий на земле.

Основной удар пришелся по западным областям Украины. Сообщается о разрушениях в Львовской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Запорожской областях. В городе Смела пострадали жилые дома, шесть человек получили ранения, разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Во время отражения атаки упал украинский истребитель F-16, пилот погиб.

Министерство обороны России подтвердило проведение «массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины». В ведомстве отметили использование «высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования», включая ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.