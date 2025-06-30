Состоялась 6-я политическая консультация между МИД Монголии и Королевства Нидерландов

CentralAsia (MNG) - Шестая политическая консультация между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов состоялась в Гааге 27 июня.

В ходе консультации стороны обменялись информацией о текущем политическом, социальном и экономическом положении Монголии и Нидерландов, основных целях, отраженных в долгосрочной политике развития, а также обменялись подробными мнениями о возможностях расширения двусторонних отношений и сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны выразили удовлетворение готовностью двух стран возобновить Соглашение о «воздушных отношениях» между двумя правительствами и подтвердили свою постоянную работу по созданию правовой базы, направленной на расширение обменов и взаимопонимания между народами двух стран.

Кроме того, они обсудили сотрудничество двух стран в рамках Организации Объединенных Наций и международных организаций и обменялись мнениями по некоторым вопросам международных отношений.

Шестое политическое консультативное совещание прошло под председательством Баттунгалаг Ганхуурай, директора Департамента Европы и Африки, с монгольской стороны, и Доминика Кухлинга, директора Департамента Азии и Тихого океана Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов, с отечественной стороны.

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