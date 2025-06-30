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Төгсхуслэн открыл 9 видов бактерий, 2 из них зарегистрировал в международном генном банке
Төгсхуслэн Цэрэнчимэд
Төгсхуслэн Цэрэнчимэд

CentralAsia (MNG) -  

Выпускник Государственного университета Монголии Төгсхуслэн Цэрэнчимэд во время учебы в университете открыл две бактерии и зарегистрировал их в Международном генном банке.

После того, как это исследование будет опубликовано на международном уровне, оно получит право на регистрацию в этом генном банке.

Эти бактерии отвечают за рекультивацию горнодобывающих месторождений и разложение тяжелых металлов в воде и почве. Было также обнаружено, что эта пара бактерий сохраняет влажность почвы.

Крупные горнодобывающие компании, работающие в Монголии, начинают предлагать использовать открытие Төгсхуслэна.

Он начал это исследование в возрасте 19 лет, а спустя три года стал обладателем нового научного открытия

источник: MiddleAsianNews

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