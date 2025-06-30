Представлен первый супертизер аниме-сериала «Джаадугар: Ведьма в Монголии»! Видео

CentralAsia (MNG) -

Отмеченная наградами историческая манга Tomato Soup «Жизнь ведьмы в Монголии» — которая недавно попала в заголовки новостей из-за анонса аниме-адаптации — официально выйдет в 2026 году под названием Jaadugar: A Witch in Mongolia. В ознаменование этого события впервые был представлен супертизер аниме.

В настоящее время сериализируется на сайте Souffle, «Жизнь ведьмы в Монголе» — это придворная драма, действие которой происходит в Монголии XIII века. В ней рассказывается о Ситаре (она же Фатима), бывшей рабыне, захваченной Монгольской империей, которая встречает Тёрегене, 6-ю жену монгольского императора, которая также питает сложные чувства к империи. Вместе они начинают разрушать саму основу империи.

Производством аниме займется всемирно известная анимационная студия Science SARU, известная своими визуально самобытными и высококачественными работами, такими как «DAN DA DAN», «Keep Your Hands Off Eizouken!» и «DEVILMAN crybaby».

Недавно представленный визуальный тизер демонстрирует захватывающую звездную ночь, простирающуюся через обширную монгольскую степь, — воплощенную в жизнь с помощью фирменного экспрессивного стиля и цветовой палитры Science SARU. Этот визуальный ряд предлагает дразнящий взгляд на эпическую историческую драму, которая вас ждет.

Наряду с визуальным показом также были запущены официальный сайт аниме и аккаунт X (ранее Twitter). Первоначальный анонс аниме-адаптации вызвал широкий ажиотаж в социальных сетях, и фанаты выражали комментарии вроде: «Не могу дождаться!» и «Так рад, что это Science SARU!». Оставайтесь с нами для получения дополнительных обновлений по мере развития этого долгожданного проекта.

«Jaadugar: A Witch in Mongolia» также будет представлен на Anime Expo 2025 — крупнейшей выставке аниме и поп-культуры в Северной Америке. Аниме будет представлено в рамках панельного мероприятия TV Asahi.

Продюсеры Го Инагаки (Science SARU) и Казуки Эндо (TV Asahi) проведут специальную дискуссию на сцене, чтобы поделиться закулисными подробностями и предоставить фанатам эксклюзивный ранний взгляд на проект.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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