[Khaan Quest 2025] Путешествие военного инженера в Монголию

Первый лейтенант армии США Брайан Альбертсон

CentralAsia (MNG) -

Среди грохота тяжелой техники и облаков грязи инженеры армии США работают бок о бок со своими монгольскими коллегами, прокладывая новую дорогу через пересеченную местность.

Перемещая тонны земли каждый день, двусторонняя группа закладывает фундамент для асфальтированной автомагистрали, которая будет поддерживать будущую подготовку и мобильность в регионе, соединяя близлежащий военный учебный центр с ближайшей автомагистралью, Товчооны Зам (Tovchoo Road). Возглавляет американские усилия первый лейтенант Брайан Альбертсон, офицер, чья страсть к кулинарии, путешествиям и отдыху на природе определяет его подход к лидерству на местах.

Альбертсон, старший офицер, назначенный в 333-ю инженерную роту 365-го инженерного батальона 302-й бригады повышения маневренности 412-го инженерного командования, прослужил в армии США более трех лет. За это время ему предоставилась возможность поработать с несколькими унтер-офицерами, которые помогли ему в его росте и развитии как младшего офицера.

«У него очень сильная трудовая этика», — сказал старший сержант Адам Бахрей, инженер горизонтального строительства, приписанный к 365-му инженерному батальону. «Он стремился узнать больше об оборудовании, задачах солдат и выяснить, какие задачи мы с ним выполняем вместе как командир взвода и сержант взвода».

Альбертсон из Харрисонбурга, Вирджиния, всегда любил горы. Он провел большую часть своей жизни в походах в долине Шенандоа и проводил время на природе или на кухне с семьей. Для него степи Монголии напоминают о доме.

«Я сказал нашему переводчику, когда мы впервые приехали сюда, что здесь чувствуешь себя как дома, потому что даже когда смотришь вдаль, замечаешь, что горы становятся очень синими, когда они исчезают, так же, как Голубой хребет (Blue Ridge Mountains)», — сказал Альбертсон. «Холмы примерно такого же размера, как Аппалачи, но дома они просто покрыты лесами вместо лугов».

Подрастая, он и его семья создали традицию ходить в походы в как можно большем количестве национальных парков, посетив в общей сложности 15 парков. Одним из самых памятных для Альбертсона мест стал кемпинг в знаменитом национальном парке Йосемити, когда он был моложе.

Альбертсон

«Было потрясающе находиться там, в горах», — сказал Альбертсон. «В походе с семьей мы увидели диких животных, которых не встретишь на востоке, а там, в горах, они просто невероятны, потому что они не в таких масштабах, как на Восточном побережье».

Помимо любви Альбертсона к горам и своему дому, он испытывает острые ощущения от путешествий за границу. Для Альбертсона целью всей жизни было посетить каждый континент. Его служба в армии США начала превращать эту мечту в реальность. В прошлом году ему предоставилась возможность поехать в Хоэнфельс, Германия.

«Когда я вступил в армию, лозунг был: «Вступай в армию, посмотри мир», — сказал Альбертсон. «Многие солдаты не верят, что смогут увидеть мир с резервистами армии США, однако мне предоставили возможность побывать в нескольких странах, например, в Германии и Монголии, что определенно показало мне другой уголок мира».

Когда Альбертсона спросили о его самых любимых впечатлениях от пребывания в Монголии, он быстро ответил: еда. Большая часть блюд, подаваемых в монгольской столовой, включает говядину, баранину, рыбу и ассортимент различных овощей.

«В столовой у нас было несколько хороших блюд», — сказал Альбертсон. «Я бы с удовольствием попробовал дома приготовить некоторые из этих рецептов. Рецепты, такие как жаркое, приготовление в воке, лапша и баранина, как те блюда, которые мы здесь ели, чтобы поделиться ими дома».

Хотя Альбертсон по профессии инженер, он также является искусным поваром дома. В детстве родители привили ему потребность и любовь к кулинарии. С раннего возраста мать учила его и его братьев и сестер готовить разнообразные блюда, такие как лазанья, бургеры и лосось, а отец научил его готовить стейки и тако.

«Моя мама хотела убедиться, что мы умеем готовить, потому что всегда нужно уметь приготовить что-нибудь вкусненькое для себя. И вот мы выросли, дети, готовя два-три ужина в неделю, просто чтобы научиться это делать», — сказал Альбертсон.

Метод обучения Альбертсона кулинарному искусству, используемый его родителями, был похож на тот, который использовали военные для обучения Альбертсона его ролям и обязанностям.

«Когда я был кадетом, меня учили наставлять солдат по принципу «слева направо», — сказал Альбертсон. «Там старший солдат сидит рядом с младшим и показывает им, как управлять оборудованием, пока они не смогут делать это самостоятельно. Здесь мы делаем то же самое, объединяя одного монгольского и одного американского солдата бок о бок, гарантируя, что монгольский солдат сможет перенять тонкости работы с оборудованием у наших солдат».

По мере того, как Альбертсон исследовал мир, он также нашел время и понимание, чтобы поразмыслить о том, как кулинария соотносится с его положением в армии США. Он придерживается похожего мышления в отношении кулинарии, когда дело касается работы на строительной площадке: следуя инструкциям и чертежам работы, как и рецепту на кухне.

«В строительстве все должно быть по книге и правильно выполнено, как по рецепту. Если вы не построите все правильно, то в дальнейшем у вас возникнут проблемы».

«Он один из лучших командиров взводов, с которыми мне доводилось работать. Его открытость и готовность работать с унтер-офицерами и гарантировать, что мы принимаем правильные решения, сделают его хорошим капитаном в будущем», — сказал Бахрей.

Размышляя о том, какие чувства он испытывает по окончании своей прошлой работы, Альбертсон сравнил свое чувство выполненного долга с завершением путешествия по пустыне.

«Я бы сказал, что с точки зрения мышления самое главное — увидеть отдачу от всей вашей тяжелой работы, как это бывает, когда мы выполняем такую ​​большую работу, как эта», — сказал Альбертсон. «Вся тяжелая работа и пот оправдываются тем, что вы доходите до финальной части и видите вид в конце».

автор: капитан Энтони Капелька

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения