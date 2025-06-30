Монгольская команда Alpha Gaming выиграла PUBG Mobile Super League – Central & South Asia Spring 2025 в Казахстане

CentralAsia (MNG) -

Команда из Монголии Alpha Gaming заняла первое место на турнире PUBG Mobile Super League – Central & South Asia Spring 2025, который прошел в Алматы, Казахстан.

Турнир, который проходил с 12 по 22 июня 2025 года, объединил в общей сложности 20 команд из Монголии, Российской Федерации, Республики Пакистан, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Федеративной Демократической Республики Непал и Народной Республики Бангладеш. От Монголии соревновались две команды: Alpha Gaming и Champions Esports.

В результате 170 очков, набранных в восемнадцати играх за три дня, команда Монголии Alpha Gaming завоевала золотую медаль и кубок, а также приз в размере $36 300. Кроме того, игрок Alpha Gaming Бурэнбаяр Алтангэрэл стал самым ценным игроком финала (MVP). Ранее команда заняла 4-е место в PUBG Mobile Global Championship 2023 под названием 4Merical Vibes, но прошлой весной сменила название на Alpha Gaming. Они получили решающую квалификацию для участия в чемпионате мира Esports World Cup в Саудовской Аравии в июле этого года. Прошлой весной и осенью они выиграли Суперлиги.

Что касается команды Champions Esports, то она заняла 12-е место с 93 очками и получила приз в размере $7750.

источник: MiddleAsianNews

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