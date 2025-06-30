Проект «Евразийский Агро-Экспресс» может расшириться за счет Ирана, Монголии и ОАЭ

CentralAsia (MNG) - География проекта «Евразийский Агро-Экспресс» существенно расширяется, сообщил журналистам в пятницу на полях IV Евразийского экономического форума в Минске член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

«Изначально проект был ориентирован на Юго-Восточную Азию и рынок Китая, но сегодня его карта существенно расширяется. Начата практическая работа по коридору «Север-Юг» — перспективному направлению для сельскохозяйственной продукции», — цитирует Слепнева государственное информационное агентство BelTA.

«Это касается как Ирана, так и других стран региона», — сказал он. «Например, было бы интересно включить в проект «Евразийский агроэкспресс» Объединенные Арабские Эмираты. Также ведется работа с Монголией — близким партнером ЕАЭС и одновременно транзитной страной по направлению к Китаю», — сказал Слепнев.

Как сообщалось, в феврале текущего года ЕЭК провела переговоры с иранскими партнерами по сотрудничеству в рамках проекта «Евразийский агроэкспресс», сообщает пресс-служба ЕЭК. «В ходе встречи мы хотели предложить обсудить с иранскими партнерами принципы формирования зеленого коридора для транзитных перевозок в рамках проекта, увеличения грузовой базы по маршруту Иран-ЕАЭС, повышения осведомленности деловых кругов Ирана о проекте и его возможностях», — цитирует пресс-служба комиссии директора Департамента торговой политики ЕЭК Владимира Серпикова.

Стороны договорились рассмотреть данные вопросы на заседаниях подкомиссии по транспортно-транзитному сотрудничеству, которая будет создана в рамках реализации полноценного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Инициатива по реализации совместного проекта государств ЕАЭС «Евразийский агроэкспресс» по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам одобрена Евразийским межправительственным советом 25 февраля 2022 года в целях развития регулярных взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также экспортных перевозок в азиатском и европейском направлениях. 3 февраля 2023 года Межправительственный совет расширил проект, включив в него маршруты коридора «Север — Юг».

За три года реализации проекта перевезено более 1,5 млн тонн грузов, из которых более половины — в рефрижераторном исполнении.

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