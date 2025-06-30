В Монголии закроют часть КПП на границе с Россией на время праздника

CentralAsia (MNG) - Государственный великий фестиваль Наадам продлится с 10 по 17 июля, сообщило управление монгольской пограничной службы.

Пограничные переходы Монголии, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожных КПП на границах с Россией и Китаем, будут временно закрыты в предстоящий с 10 июля главный государственный праздник - национальный фестиваль Наадам. Об этом сообщило управление монгольской пограничной службы.

В 2025 году нерабочие дни по случаю Наадама — главного национального праздника Монголии — продлятся с 10 по 17 июля. В этот период будут закрыты пункты пропуска «Арц-Суур» и «Тэс» на границе с Республикой Тыва, «Ульхан» и «Боршоо» на границе с Забайкальским краем, «Цагааннуур» на границе с Республикой Алтай и «Ханх» на границе с Республикой Бурятия.

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