Монголы творили историю снова: женская сборная страны впервые завоевала серебро на ЧМ по баскетболу

CentralAsia (MNG) -

Монгольские девушки творят историю мирового баскетбола 3x3. В стране организован ЧМ по баскетболу 3х3. Сильнейшие команды по баскетболу 3х3 FIBA со всего мира собрались на главной площади столицы страны.

Самые зрелищные матчи прошли среди женских команд, ведь монгольская женская сборная творила чудеса. Сначала они обыграли команды Бразилии, Германии, Украины, Китая, США и Польши. В финале им встретилась одна из сильнейших команд мира из Нидерландов.

Монголки сражались до последнего, но суть любого спорта в том, что победа улыбается сильнейшему. Девушки из Нидерландов продемонстрировали невероятное мастерство. Монголки уступили соперникам со счетом 9-15.

Бронзовая медаль досталась канадским девушкам.

источник: MiddleAsianNews

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