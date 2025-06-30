Трамп сообщил, что у него есть группа «богатых людей», готовых купить TikTok

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о наличии покупателя для социальной сети TikTok, пишет Reuters.

«Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Думаю, мне понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, скорее всего, это сделает», — заявил Трамп.

По словам президента, покупателем выступает группа «очень богатых людей». Трамп не раскрыл имена потенциальных покупателей, пообещав предоставить подробности «примерно через две недели». Также он отметил, что для совершения сделки потребуется одобрение председателя КНР Си Цзиньпина.

Весной 2024 года палата представителей США приняла закон, разрешающий запрет TikTok в случае, если платформа не будет отделена от китайской материнской компании ByteDance. Конгресс рассматривает социальную сеть как угрозу национальной безопасности из-за возможности принуждения китайского правительства к передаче данных американских пользователей.

Первоначально срок продажи американского подразделения TikTok был установлен на 19 января, за день до инаугурации Трампа. После вступления в должность президент продлил deadline сначала до 5 апреля, затем еще на 75 дней. Трамп заявил, что администрация «с нетерпением ждет сотрудничества с TikTok и Китаем, чтобы закрыть сделку».