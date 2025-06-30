Израиль готовит новое наступление на севере Газы и призывает жителей эвакуироваться

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, пишет Euronews.

Боевые действия в анклаве продолжаются уже 20 месяцев.

Переговоры между Израилем и ХАМАС перешли в активную фазу после завершения 12-дневной ирано-израильской войны перемирием.

По данным AP, в ближайшие недели планируется визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Министр стратегического планирования Рон Дермер прибудет туда в ближайшие дни для обсуждения режима прекращения огня.

Незадолго до призыва Трампа к перемирию Израиль нанес удар по сектору Газа. По данным палестинских медучреждений, погибли не менее 60 человек.

Обстрелы начались в пятницу вечером и продолжились до утра субботы:

12 человек погибли возле стадиона «Палестина» в городе Газа

8 человек — в жилых квартирах

Более 20 тел доставлены в больницу «Насер»

11 человек погибли в результате удара в восточной части города Газа в субботу

Трамп написал в социальных сетях: «Заключите сделку в Газе. Верните заложников!!!» Ранее он заявил, что соглашение может быть достигнуто в течение недели.

Представитель ХАМАС Махмуд Мердави обвинил Нетаньяху в торможении переговоров, поскольку тот настаивает на временном перемирии в обмен на освобождение только 10 заложников.

ХАМАС готов вернуть всех заложников при условии полного вывода израильских войск из Газы. Израиль отвергает это предложение, требуя капитуляции, разоружения и изгнания группировки.

Нетаньяху проведет совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром для определения дальнейших шагов по расширению наступления в Газе. Израильские СМИ отмечают, что планируемая операция «отличается от всех предыдущих».

ЦАХАЛ отдал приказ о массовой эвакуации палестинцев из северной части Газы. Покинуть должны:

Кварталы в восточной и северной частях города Газа

Лагерь беженцев Джебалия

Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдраи сообщил, что население должно переместиться на юг, в район Аль-Маваси.

Правозащитные группы считают такое перемещение равносильным насильственному переселению.