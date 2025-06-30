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МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за инцидента в Екатеринбурге

CentralAsia (CA) -  28 июня 2025 года в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации Петр Волоковых в связи с инцидентами с участием азербайджанских граждан в российском городе Екатеринбурге, пишет МИД Азербайджана.

Российской стороне был выражен решительный протест по поводу операций, проведенных российскими силовыми структурами 27 июня 2025 года в квартирах, где проживали азербайджанские граждане. В результате этих действий погибли два азербайджанца, несколько человек получили серьезные ранения, девять человек были задержаны, пишет МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона выразила ожидание проведения расследования инцидента и привлечения к ответственности всех виновных в применении силы.

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