МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за инцидента в Екатеринбурге

CentralAsia (CA) - 28 июня 2025 года в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации Петр Волоковых в связи с инцидентами с участием азербайджанских граждан в российском городе Екатеринбурге, пишет МИД Азербайджана.

Российской стороне был выражен решительный протест по поводу операций, проведенных российскими силовыми структурами 27 июня 2025 года в квартирах, где проживали азербайджанские граждане. В результате этих действий погибли два азербайджанца, несколько человек получили серьезные ранения, девять человек были задержаны, пишет МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона выразила ожидание проведения расследования инцидента и привлечения к ответственности всех виновных в применении силы.