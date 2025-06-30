Путин хочет не переговоров, а капитуляции Украины, - глава МИД Германии

Йоханн Вадефуль // Auswärtiges Amt

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с неанонсированным визитом в Киев утром 30 июня для обсуждения поддержки Украины в войне с Россией, пишет DW.

По прибытии немецкий министр заявил, что президент России Владимир Путин требует капитуляции Украины, и заверил о готовности Германии поддерживать украинскую оборону.

«В Украине решается, останется ли наша Европа местом, где ценятся свобода и человеческое достоинство, или же она станет континентом, где насилие передвигает границы. Украинцы защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Поэтому мы и впредь будем полностью сосредоточены на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней и оборонной политики», - заявил Вадефуль.

Глава МИД ФРГ подверг резкой критике действия Путина, отметив, что российский лидер стремится силой помешать Украине самостоятельно определять свою судьбу. «Его война направлена не на что иное, как на подчинение Украины. Беспощадным террором с помощью бомбардировок он атакует украинцев. Каждый день и каждую ночь люди гибнут в своих домах — в Киеве, в Одессе, в Днепре», — сказал министр.

Вадефуль сказал, что украинцы демонстрируют «невероятное мужество, силу и стойкость», защищая свою страну. Он пообещал продолжить поддержку Украины современными системами ПВО, другим вооружением, а также гуманитарной и экономической помощью.

По словам немецкого министра, Украина неоднократно демонстрировала готовность к серьезным переговорам для завершения войны, в то время как Путин «не отступает ни от одного из своих максималистских требований». «Он не хочет переговоров, он хочет капитуляции», — заявил Вадефуль.

Министр назвал путинскую «идеологию империализма» наибольшей угрозой для безопасности Германии и Европы. Он отметил готовность партнеров по НАТО инвестировать 5% в оборону и безопасность как демонстрацию решимости защищать свободу союзников.