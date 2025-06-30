Канада отменила налог на цифровые услуги после угрозы торговой войны с США

Дональд Трамп, Марк Карни // Prime Minister of Canada

CentralAsia (CA) - Канада отказалась от введения налога на цифровые услуги после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговые переговоры между двумя странами, пишет CNBC.

Решение об отмене налога было принято за день до того, как американские технологические компании должны были внести первые платежи. Канада мотивировала свое решение стремлением к достижению «взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения» с США.

Ранее Трамп заявил, что «прекратит все обсуждения по торговле с Канадой» в ответ на введение налога на цифровые услуги для американских технологических компаний.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что отмена налога «будет способствовать возобновлению переговоров к 21 июля 2025 года, сроку, установленному на саммите лидеров G7».

Налог на цифровые услуги был введен в прошлом году с обратной силой с 2022 года. Он предусматривал 3-процентный сбор с отечественных и зарубежных технологических компаний, включая Amazon, Google и Meta. Первые платежи должны были поступить в понедельник.

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что отмена налога позволит «переговорам о новых экономических и безопасных отношениях с Соединенными Штатами добиться жизненно важного прогресса».

Налог был впервые анонсирован в 2020 году для устранения налогового разрыва, когда крупные технологические компании получали значительные доходы от канадских пользователей, но не облагались налогом в Канаде.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал налог дискриминационным по отношению к американским компаниям и «явно несправедливым» из-за его ретроактивного характера. По его словам, задним числом цифровые налоги составляют около 2 миллиардов долларов.

Согласно данным Управления торгового представителя США, объем торговли товарами между США и Канадой в прошлом году составил около $762 млрд.