В Турции международный аэропорт Измира приостановил работу из-за лесных пожаров. Видео

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CentralAsia (CA) - В Турции международный аэропорт имени Аднана Мендереса города Измира временно остановил работу из-за бушующих в провинции лесных пожаров, сообщает издание Milliyet.

Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов в связи с продолжающимся лесным пожаром, задымлением и работой пожарной авиации. Некоторые рейсы перенаправили в аэропорты других городов.

Полеты возобновятся в обычном режиме после того, как пожар будет взят под контроль.

Ранее в турецкой провинции Измир были эвакуированы жители не менее 20 домов в горной местности из-за мощного лесного пожара.