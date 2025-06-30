В Турции международный аэропорт Измира приостановил работу из-за лесных пожаров. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 14:16, 30 июня 2025
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- Обновлено: 14:18, 30 июня 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Турции международный аэропорт имени Аднана Мендереса города Измира временно остановил работу из-за бушующих в провинции лесных пожаров, сообщает издание Milliyet.
Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов в связи с продолжающимся лесным пожаром, задымлением и работой пожарной авиации. Некоторые рейсы перенаправили в аэропорты других городов.
Полеты возобновятся в обычном режиме после того, как пожар будет взят под контроль.
- Ранее в турецкой провинции Измир были эвакуированы жители не менее 20 домов в горной местности из-за мощного лесного пожара.
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