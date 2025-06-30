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В Турции международный аэропорт Измира приостановил работу из-за лесных пожаров. Видео
// Кадр из видео в соцсетях

CentralAsia (CA) -  В Турции международный аэропорт имени Аднана Мендереса города Измира временно остановил работу из-за бушующих в провинции лесных пожаров, сообщает издание Milliyet.

Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов в связи с продолжающимся лесным пожаром, задымлением и работой пожарной авиации. Некоторые рейсы перенаправили в аэропорты других городов.

Полеты возобновятся в обычном режиме после того, как пожар будет взят под контроль.

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