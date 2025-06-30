Европейские порты столкнулись с крупнейшей перегрузкой со времен пандемии

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Нестабильная тарифная политика Дональда Трампа и низкий уровень воды в реках привели к серьезным проблемам в цепочке поставок в Европе, пишет Financial Times. Судоходные и логистические компании предупреждают о наибольшей перегрузке со времен коронавируса.

Баржи вынуждены ждать несколько дней для загрузки товаров, контейнеровозы сталкиваются с длительными задержками. Наиболее серьезные проблемы наблюдаются в портах Роттердама, Антверпена и Гамбурга. Эксперты прогнозируют сохранение ситуации минимум на несколько месяцев.

«Все крупные хабы переполнены», — заявил Цезарь Луйкенаар, управляющий директор нидерландской судоходной компании WEC Lines. Ряд важных портов по всей Европе работают на максимальной мощности.

Альберт ван Оммен, генеральный директор логистической компании Euro-Rijn Group, считает текущую перегрузку наибольшей со времен пандемии, когда грузопотоки оставались устойчивыми и перегружали порты с нехваткой персонала.

Немецкая логистическая компания Contargo сообщила клиентам о среднем времени ожидания барж: 66 часов для загрузки контейнеров в Антверпене и 77 часов в Роттердаме. Обычно баржи получают фиксированные временные интервалы для быстрой и эффективной погрузки.

В Антверпене, втором по загруженности контейнерном порту Европы, суда разгружаются с опозданием на 3-5 дней. «Когда мы забираем контейнеры на баржу, они не могут загрузиться вовремя, потому что морские суда не приходят вовремя», — объяснил ван Оммен.

Логистические компании называют несколько факторов, вызвавших кризис:

Резкие изменения тарифной политики США под руководством Трампа

Низкий уровень воды в реке Рейн после сухой весны

Перестройка альянсов между судоходными линиями

Рост импорта из Азии из-за высоких американских пошлин

Каспер Эллербек из DHL оценивает рост объемов контейнерных перевозок из Азии в Европу примерно в 7% в годовом исчислении. «Нет сомнений, что Европа заняла большую долю, которая исторически предназначалась для рынка США», — отметил он.

Операторы терминалов спешно набирают новый персонал и закупают оборудование для решения проблем. ECT, один из основных операторов в Роттердаме, признал высокую загруженность объекта, но отметил, что это общая проблема портов Северной Европы.

Портовое управление Антверпена-Брюгге подтвердило «длительную, возросшую загруженность», добавив, что системы продолжают функционировать в рамках запланированных буферов.

Некоторые представители отрасли настроены пессимистично относительно быстрого решения проблем. Луйкенаар отметил, что судоходные компании тратят неделю вместо обычных трех дней на сбор контейнеров в Роттердаме.

Он предупредил, что потребуются годы инвестиций в мощности для решения всех проблем: «Это не то, что легко решить».