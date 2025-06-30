Узбекистан: жаркая погода без осадков ожидается 1 июля

CentralAsia (UZ) - Гидрометеорологическая служба Узбекистана опубликовала прогноз погоды на 1 июля с 20:00 30 июня по 20:00 1 июля, сообщает Узгидромет.

Ташкент: ожидается небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 3-8 м/с. Ночная температура составит 21-23°C, дневная — 36-38°C.

Каракалпакстан и Хорезмская область: небольшая, местами переменная облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с с возможным усилением до 13-18 м/с и пыльным поземком. Температура ночью 20-25°C, днем 36-41°C.

Бухарская и Навоийская области: небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Ночью 20-25°C, днем 36-41°C.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области: небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°C, днем 34-39°C.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Ночью 22-27°C, днем 37-42°C.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области: небольшая, местами переменная облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°C, днем 32-37°C.

Горные районы: небольшая, местами переменная облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с с возможным усилением до 13-18 м/с. Ночью 12-17°C, днем 25-30°C.

По всей территории республики осадки не прогнозируются. Наиболее высокие дневные температуры ожидаются в южных регионах — до 42°C.