Узбекистан: жаркая погода без осадков ожидается 1 июля

- Узбекистан, погода
- 17:46, 30 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - Гидрометеорологическая служба Узбекистана опубликовала прогноз погоды на 1 июля с 20:00 30 июня по 20:00 1 июля, сообщает Узгидромет.
Ташкент: ожидается небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 3-8 м/с. Ночная температура составит 21-23°C, дневная — 36-38°C.
Каракалпакстан и Хорезмская область: небольшая, местами переменная облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с с возможным усилением до 13-18 м/с и пыльным поземком. Температура ночью 20-25°C, днем 36-41°C.
Бухарская и Навоийская области: небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Ночью 20-25°C, днем 36-41°C.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области: небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°C, днем 34-39°C.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: небольшая облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Ночью 22-27°C, днем 37-42°C.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области: небольшая, местами переменная облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°C, днем 32-37°C.
Горные районы: небольшая, местами переменная облачность без осадков. Восточный ветер 7-12 м/с с возможным усилением до 13-18 м/с. Ночью 12-17°C, днем 25-30°C.
По всей территории республики осадки не прогнозируются. Наиболее высокие дневные температуры ожидаются в южных регионах — до 42°C.