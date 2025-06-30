Посол Ирана в Греции: Эксперты оценят ущерб, нанесённый ядерным объектам

// Euronews

CentralAsia (CA) - В интервью Euronews посол Ирана в Греции Малек Хоссейн Гевзад заявил, что текущий кризис сплотил иранский народ. Дипломат сообщил, что ущерб ядерным объектам от ударов США будет оценен экспертами.

Гевзад подтвердил приверженность Ирана дипломатии, однако отметил изменение обстоятельств. «Основным принципом внешней политики Ирана была и остается дипломатия и переговоры», — заявил посол. При этом он подчеркнул, что после агрессии со стороны Израиля и США Иран скорректировал позицию и оставляет за собой право на ответ в случае угроз.

Касаясь ядерных объектов, дипломат отметил их исключительно мирное назначение и серьезный ущерб от нанесенных ударов. Масштабы повреждений оценивают иранские эксперты после обеспечения безопасности инфраструктуры.

Посол подчеркнул единство иранского общества: «Агрессия укрепила национальное единство и усилила сплочение народа вокруг правительства и вооруженных сил». Он раскритиковал Европу за отсутствие осуждения нападений и поддержку агрессора в ряде случаев.

По словам Гевзада, Россия и Китай заняли четкую позицию в поддержку Ирана, осудив враждебные действия. Их поддержка является важным фактором поддержания международной стабильности.

Дипломат отметил единство иранской диаспоры в Греции, которая, по его словам, солидарна с народом, правительством и вооруженными силами Ирана.