Монголия сотрудничает с Таиландом в области изменения погоды в регионе Гоби

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и изменения климата Батбаатар Бат и директор Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды Баттулга Эрхэмбаяр приняли представителей и должностных лиц Департамента королевского дождеобразования и сельскохозяйственной авиации Королевства Таиланд.

На встрече стороны обсудили результаты исследований по искусственному изменению погоды для увеличения количества осадков в регионе Гоби, рассмотрели отчет совместной группы, работавшей в Даланзадгаде аймака Өмнөговь, и направления сотрудничества на 2025–2029 годы.

Эксперты из Таиланда провели исследования на основе 10-летних метеорологических данных из аймака Өмнөговь и детальную оценку методов и оборудования, которые в настоящее время используются в местных операциях по изменению погоды. В результате тайские специалисты предложили модернизировать существующие ракетные и наземные генераторы, увеличить частоту засева облаков, внедрить новые подходы к распылению реагентов и соли в облаках с помощью малых самолетов и беспилотников, усилить местные кадровые ресурсы посредством обучения и практики, а также локализовать передовые технологии с учетом изменения климата. Эти мероприятия будут осуществляться совместно тайскими экспертами, Национальным агентством метеорологии и мониторинга окружающей среды и канцелярией губернатора аймака Өмнөговь в течение следующих пяти лет.

В настоящее время Монголия не имеет наземных генераторов, и таиландская сторона выразила намерение передать эту технологию Монголии на безвозмездной основе в рамках сотрудничества.

Департамент королевской дождевой и сельскохозяйственной авиации Королевства Таиланд эксплуатирует 30 самолетов, ежегодно выполняя более 6000 полетов для искусственного воздействия на погоду.

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