Монголия предложила кыргызской стороне снять карантинный запрет на поставки мяса и мясопродуктов

CentralAsia (MNG) - Состоялось 5-е заседание Монголо-Кыргызской межправительственной комиссии

26-27 июня 2025 года в Бишкеке, столице Кыргызстана, успешно завершилось 5-е заседание Монголо-Кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Очередное заседание Межправительственной комиссии прошло под председательством депутата парламента Монголии, вице-премьер-министра, руководителя монгольской делегации Амарсайхана Сайнбуяна и заместителя председателя Палаты министров Кыргызстана, руководителя кыргызской делегации Эдиля Байсалова. В заседании приняли участие представители профильных министерств и организаций двух стран.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о социально-экономическом положении Монголии и Кыргызстана, обсудили такие вопросы, как углубление традиционных дружественных отношений между двумя странами, наполнение экономическим содержанием предстоящих в этом году визитов на высшем уровне, расширение и развитие сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, сельское хозяйство, легкая промышленность, туризм, образование, наука и информационные технологии. По итогам встречи был подписан протокол.

Вице-премьер-министр Амарсайхан Сайнбуян предложил кыргызской стороне снять карантинный запрет на поставки мяса и мясопродуктов из Монголии в целях увеличения двустороннего товарооборота.

Кыргызская сторона предложила сотрудничество по поставкам фруктов, ягод и овощей из Кыргызстана, а также по расширению тепличного хозяйства в Монголии.

Стороны договорились изучить возможность реализации совместных проектов и программ в сфере легкой промышленности, а затем договорились о разработке конечной продукции и поставках ее на рынки других стран.

Стороны также отметили важность расширения сотрудничества в дорожно-транспортной сфере и договорились о восстановлении прямого авиасообщения между Улан-Батором и Бишкеком, создании автомобильного коридора и новых маршрутов, соединяющих две страны, а также о начале пробных перевозок грузов.

Также было решено углубить сотрудничество в области образования, культуры, науки и технологий, развивать взаимодействие между профильными организациями и университетами, а также сосредоточиться на взаимном обучении студентов.

Принято решение активизировать работу по созданию парка «Роща монголо-кыргызской дружбы» в Эрдэнэте (Монголия), связав инициативу Президента Монголии, общенациональное движение «Миллиард деревьев» и инициативу Кыргызстана «Зеленое наследие».

В ходе конференции вице-премьер-министр Амарсайхан Сайнбуян встретился с Председателем Кабинета Министров КР, Руководителем Администрации Президента КР Адылбеком Алешовичем Касымалиевым и обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран.

Кроме того, представители парламентских групп дружбы двух стран и торгово-промышленных палат провели двусторонние встречи.

В ходе заседания комиссии представители Монголии ознакомились с деятельностью Касиетской пряжевой фабрики — ведущего производителя шерстяной пряжи в Кыргызстане.

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