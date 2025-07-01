Состоялась первая политическая консультация между МИД Монголии и Королевства Бельгия

CentralAsia (MNG) - Первая политическая консультация между министерствами иностранных дел Монголии и Королевства Бельгия состоялась в Брюсселе 24 июня 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе консультаций стороны обменялись информацией о текущей политической, социальной и экономической ситуации в своих странах, а также об основных долгосрочных целях политики развития. Они подробно обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества во взаимовыгодных областях. Кроме того, стороны обменялись мнениями по эффективному празднованию 55-й годовщины дипломатических отношений между Монголией и Королевством Бельгия в следующем году и договорились сосредоточиться на реализации правовых документов, направленных на укрепление обменов и взаимопонимания между народами двух стран.

Стороны отметили, что Соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений способствует созданию более благоприятных условий жизни граждан. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, обменялись мнениями по отдельным вопросам международных отношений.

Первые политические консультации прошли под председательством Баттунгалаг Ганхуурай, директора Департамента Европы и Африки Министерства иностранных дел Монголии, и Франсуа Делэй, директора Департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Королевства Бельгия.

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